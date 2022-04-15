Bakan Koca: Asistanlarımız, yükümlülükleri açısından eşit hale geldi - Son Dakika
Üye Girişi

Bakan Koca: Asistanlarımız, yükümlülükleri açısından eşit hale geldi

15.04.2022 12:46
Bakan Koca: Asistanlarımız, yükümlülükleri açısından eşit hale geldi

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, "Asistanlarımız, üniversitelerimizde ve bakanlığımıza bağlı hastanelerde yükümlülükleri açısından eşit hale geldi.

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, "Asistanlarımız, üniversitelerimizde ve bakanlığımıza bağlı hastanelerde yükümlülükleri açısından eşit hale geldi. Üniversite hastanelerine yerleşen uzmanlık öğrencilerinin kadro farkından kaynaklanan eşitsizliklere son verildi" dedi.

Bakan Koca, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, 8 Nisan'da Meclis'te kabul edilen ve içeriğini 'Uzmanlık Eğitiminde Adalet' başlığı altında özetledikleri 7394 sayılı kanunun ilgili maddelerinin Resmi Gazete'de yayımlanıp, yürürlüğe girdiğini hatırlattı. Bakan Koca, kanunu onaylayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

Kanundaki düzenlemeleri aktaran Sağlık Bakanı Koca, "Asistanlarımız, üniversitelerimizde ve bakanlığımıza bağlı hastanelerde yükümlülükleri açısından eşit hale geldi. Üniversite hastanelerine yerleşen uzmanlık öğrencilerinin kadro farkından kaynaklanan eşitsizliklere son verildi. Bakanlığımız kadrosuyla üniversitelerde uzmanlık eğitimi yapan asistanların, eğitimlerini tamamladıklarında şu an görevlendirme süresi kadar olan ve kuruluşlarımızda yerine getirilen hizmet yükümlülüğü kaldırıldı. Bakanlığımız kadrosuyla üniversitede tıp, diş hekimliği, yan dal uzmanlık eğitimi yapan asistanlardan artık yüklenme senedi, kefalet senedi alınmayacak. Bu kadrolarda uzmanlık eğitimini herhangi bir sebeple sürdürmeyenlerin hizmet yükümlülüğü kaldırıldı. Halen bu kadrolarda uzmanlık eğitimi devam eden hekimlerin ilave hizmet yükümlülüğü kaldırıldı. Sağlık Bakanlığı adına uzmanlık eğitimi alan asistanlarımıza eğitimleri süresince yapılan ödemeler için artık borç çıkarılmayacak. İstifa etmiş olduğu halde son TUS sınavı ile bir uzmanlık eğitimi programına yerleşenler (bir defaya mahsus), beklemeden eğitimlerine başlayacak. Yürürlüğe giren, kendi aramızda adına 'Asistanlıkta Adalet' kanunu diyebileceğimiz yasal düzenleme ile üniversitelerimizdeki kadro kısıtlılığı sorunu aşılacak" dedi.

TUS sonuçlarının 31 Mart'ta açıklandığını da hatırlatan Koca, "Alışageldik şekilde, kontenjanların da aynı gün açıklanması gerekiyordu. Takdir edersiniz ki, şu an 15 günü bulan gecikmenin sebebi netleşmiş bulunuyor. Anlayışınız için teşekkür ederim. Birkaç güne daha ihtiyaç var" dedi.


Bakan Koca: Asistanlarımız, yükümlülükleri açısından eşit hale geldi
YORUMLAR
500
KRAMATORSK - Füze saldırısı sonrası okul binası kullanılamaz hale geldi KRAMATORSK - Füze saldırısı sonrası okul binası kullanılamaz hale geldi Son dakika gündem: Adana'da müstakil ev yangında kullanılmaz hale geldi Son dakika gündem: Adana'da müstakil ev yangında kullanılmaz hale geldi

Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bakan Koca: Asistanlarımız, yükümlülükleri açısından eşit hale geldi - Son Dakika


Son Dakika
13:35 Yeni Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir oldu!
13:32 Bakan Karaismailoğlu, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday olacak" iddialarına yanıt verdi
13:23 Pompalı tüfekle dehşet saçtı! O anlar güvenlik kamerasına yansıdı
13:21 Motorine yeni bir zam! Fiyat 22 lirayı aşacak
13:13 Milli Savunma Bakanlığı açıkladı: Terör örgütü PKK'ya ağır darbe vuruldu
12:54 Kokoreççi dükkanını soyup kameralara el sallamıştı! Pişkin hırsız yakayı ele verdi
12:33 Trafik sigortasında yeni zam! Artık her ay otomatik zamlanacak
12:33 Çiçeği burnunda baba Kıvanç Tatlıtuğ heyecanını paylaştı: Kurt Efe'mizi sağlıkla kucağımıza aldık
12:30 "Hanımağa" lakaplı Güniz Akkuş'un, eski sevgilisinin çıplak görüntülerini paylaşmaktan 5 yıl hapsi isteniyor
11:58 Fenerbahçe, Rossi'nin bonservisini 5.5 milyon euroya aldı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.04.2022 13:44:22. #1.11#
SON DAKİKA: Bakan Koca: Asistanlarımız, yükümlülükleri açısından eşit hale geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement