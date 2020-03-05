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Sağlık Bakanı Koca: "Avrupa'da her geçen gün ağırdan alınan tedbirler giderek bizi, ülkemizi risk...
6 saat önce
Sağlık Bakanı Koca: "Avrupa'da her geçen gün ağırdan alınan tedbirler giderek bizi, ülkemizi risk altına sokmakta.
Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 03:36 Kaynak: AA
Sağlık Bakanı Koca: " Avrupa'da her geçen gün ağırdan alınan tedbirler giderek bizi, ülkemizi risk altına sokmakta."
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