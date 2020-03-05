Sağlık Bakanı Koca: "Avrupa'da her geçen gün ağırdan alınan tedbirler giderek bizi, ülkemizi risk... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sağlık Bakanı Koca: 'Avrupa'da her geçen gün ağırdan alınan tedbirler giderek bizi, ülkemizi risk... - Son Dakika

Sağlık Bakanı Koca: "Avrupa'da her geçen gün ağırdan alınan tedbirler giderek bizi, ülkemizi risk...

6 saat önce

Sağlık Bakanı Koca: "Avrupa'da her geçen gün ağırdan alınan tedbirler giderek bizi, ülkemizi risk altına sokmakta.

Sağlık Bakanı Koca:

Sağlık Bakanı Koca: " Avrupa'da her geçen gün ağırdan alınan tedbirler giderek bizi, ülkemizi risk altına sokmakta."

fahrettin koca, Avrupa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 03:36 Kaynak: AA
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