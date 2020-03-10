Sağlık Bakanı Koca: "Avrupa tedbirlerini almakta geç kalıyor" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sağlık Bakanı Koca: 'Avrupa tedbirlerini almakta geç kalıyor' - Son Dakika

Sağlık Bakanı Koca: "Avrupa tedbirlerini almakta geç kalıyor"

6 saat önce

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TBMM'de Koronavirüs hakkında açıklamalarda bulundu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TBMM'de Koronavirüs hakkında açıklamalarda bulundu. (2)

Sağlık Bakanı Koca: Avrupa tedbirlerini almakta geç kalıyor

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 03:26 Kaynak: AA
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