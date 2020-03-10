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Sağlık Bakanı Koca: "Avrupa tedbirlerini almakta geç kalıyor"
6 saat önce
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TBMM'de Koronavirüs hakkında açıklamalarda bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 03:26 Kaynak: AA
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TBMM'de Koronavirüs hakkında açıklamalarda bulundu. (2)
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