Sağlık Bakanı Koca: "(Aytaç Yalman'ın ölümü) İlk test negatif çıktı, ancak çevresi tarandı eşi... - Son Dakika
Son Dakika Politika Sağlık Bakanı Koca: '(Aytaç Yalman'ın ölümü) İlk test negatif çıktı, ancak çevresi tarandı eşi... - Son Dakika

Sağlık Bakanı Koca: "(Aytaç Yalman'ın ölümü) İlk test negatif çıktı, ancak çevresi tarandı eşi...

6 saat önce

Sağlık Bakanı Koca: "(Aytaç Yalman'ın ölümü) İlk test negatif çıktı, ancak çevresi tarandı eşi dahil pozitif çıkanlar oldu.

Sağlık Bakanı Koca:

Sağlık Bakanı Koca: "( Aytaç Yalman'ın ölümü) İlk test negatif çıktı, ancak çevresi tarandı eşi dahil pozitif çıkanlar oldu." - ANKARA

fahrettin koca, Aytaç Yalman, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 04:50 Kaynak: İHA

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