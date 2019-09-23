Sağlık Bakanı Koca: "(Bahçeli) Genel durumu son derece iyi, birazdan taburcu olacak, hastanede...
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Sağlık Bakanı Koca: "(Bahçeli) Genel durumu son derece iyi, birazdan taburcu olacak, hastanede yatışı zorunlu bir durum söz konusu değil."
Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 03:40 Kaynak: AA
Sağlık Bakanı Koca: "(Bahçeli) Genel durumu son derece iyi, birazdan taburcu olacak, hastanede yatışı zorunlu bir durum söz konusu değil."
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