Son Dakika Haberleri: Sağlık Bakanı Koca: "(Bahçeli) Genel durumu son derece iyi, birazdan taburcu olacak, hastanede...
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Sağlık Bakanı Koca: "(Bahçeli) Genel durumu son derece iyi, birazdan taburcu olacak, hastanede...

42 dakika önce

Sağlık Bakanı Koca: "(Bahçeli) Genel durumu son derece iyi, birazdan taburcu olacak, hastanede yatışı zorunlu bir durum söz konusu değil."

Sağlık Bakanı Koca:

Sağlık Bakanı Koca: "(Bahçeli) Genel durumu son derece iyi, birazdan taburcu olacak, hastanede yatışı zorunlu bir durum söz konusu değil."

fahrettin koca, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 03:40 Kaynak: AA
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