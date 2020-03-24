Sağlık Bakanı Koca: "Bakanlığımızın Aşı Enstitüsü, Covid-19'a karşı aşı geliştirilmesi için... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sağlık Bakanı Koca: 'Bakanlığımızın Aşı Enstitüsü, Covid-19'a karşı aşı geliştirilmesi için... - Son Dakika

Sağlık Bakanı Koca: "Bakanlığımızın Aşı Enstitüsü, Covid-19'a karşı aşı geliştirilmesi için...

6 saat önce

Sağlık Bakanı Koca: "Bakanlığımızın Aşı Enstitüsü, Covid-19'a karşı aşı geliştirilmesi için harekete geçti.

Sağlık Bakanı Koca:

Sağlık Bakanı Koca: "Bakanlığımızın Aşı Enstitüsü, Covid-19'a karşı aşı geliştirilmesi için harekete geçti."

fahrettin koca, Koronavirüs, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 04:52 Kaynak: AA

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