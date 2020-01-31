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Sağlık Bakanı Koca: "Bakanlığın uyarıları ve bilgilendirmeleri dışında yanlış ve maksatlı bilgilere...
6 saat önce
Sağlık Bakanı Koca: "Bakanlığın uyarıları ve bilgilendirmeleri dışında yanlış ve maksatlı bilgilere özellikle itibar edilmemesinin altını çiziyorum.
Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 06:24 Kaynak: AA
Sağlık Bakanı Koca: "Bakanlığın uyarıları ve bilgilendirmeleri dışında yanlış ve maksatlı bilgilere özellikle itibar edilmemesinin altını çiziyorum."
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