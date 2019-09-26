Sağlık Bakanı Koca: "Bakanlık olarak her türlü afete karşı teyakkuz halindeyiz"
51 dakika önce
Sağlık Bakanı Koca: "Bakanlık olarak her türlü afete karşı teyakkuz halindeyiz"
Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 03:22 Kaynak: AA
Sağlık Bakanı Koca: "Bakanlık olarak her türlü afete karşı teyakkuz halindeyiz"
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