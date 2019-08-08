Son Dakika Haberleri: Sağlık Bakanı Koca: "(Basamaklandırma genelgesiyle ilgili eleştiriler) Vakıf şemsiyesiyle,...
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Sağlık Bakanı Koca: "(Basamaklandırma genelgesiyle ilgili eleştiriler) Vakıf şemsiyesiyle,...

23 dakika önce

Sağlık Bakanı Koca: "(Basamaklandırma genelgesiyle ilgili eleştiriler) Vakıf şemsiyesiyle, afiliasyon şemsiyesiyle bunu delen uygulamaya son verildi.

Sağlık Bakanı Koca:
Sağlık Bakanı Koca: "(Basamaklandırma genelgesiyle ilgili eleştiriler) Vakıf şemsiyesiyle, afiliasyon şemsiyesiyle bunu delen uygulamaya son verildi. Bunu yapan, vakıf kültüründen, vakıf üniversitesi kimliği üzerinden gelen bendim. Bu son derece yakışıksız. Kabul edilebilir bir durum değil."
fahrettin koca, Şemsi Tebrizi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 10:48 Kaynak: AA
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