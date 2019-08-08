Sağlık Bakanı Koca: "(Basamaklandırma genelgesiyle ilgili eleştiriler) Vakıf şemsiyesiyle,...

Sağlık Bakanı Koca: "(Basamaklandırma genelgesiyle ilgili eleştiriler) Vakıf şemsiyesiyle, afiliasyon şemsiyesiyle bunu delen uygulamaya son verildi.

Sağlık Bakanı Koca: "(Basamaklandırma genelgesiyle ilgili eleştiriler) Vakıf şemsiyesiyle, afiliasyon şemsiyesiyle bunu delen uygulamaya son verildi. Bunu yapan, vakıf kültüründen, vakıf üniversitesi kimliği üzerinden gelen bendim. Bu son derece yakışıksız. Kabul edilebilir bir durum değil."

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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