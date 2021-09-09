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Sağlık Bakanı Koca, basın toplantısı düzenledi (2) Açıklaması - Son Dakika

Sağlık Bakanı Koca, basın toplantısı düzenledi (2) Açıklaması

09.09.2021 20:50
Sağlık Bakanı Koca, basın toplantısı düzenledi (2) Açıklaması, System.String[]

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19'a karşı geliştirilen yerli aşı TURKOVAC'ın acil kullanım onayına müracaat edebilecek aşamaya geldiğini bildirdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19'a karşı geliştirilen yerli aşı TURKOVAC'ın acil kullanım onayına müracaat edebilecek aşamaya geldiğini bildirdi.

Bakan Koca, Sağlık Bakanlığı Bilkent Yerleşkesi'nde basın toplantısı düzenledi ve gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Toplumun birlikte aşı olmasının herkesin yararına olduğunu vurgulayan Koca, bir kısım insanın aşılarını olurken diğerlerinin ertelemesi durumunda aradaki zamanın ortak başarıyı azaltacağını, bu sebeple herkesin tam aşılı olması ve aşılarla toplumu salgına karşı güçlü kılması gerektiğini söyledi.

13 Ocak'ta başlayan ve bugün 100 milyona doza ulaşan aşı seferberliğinin büyük güç birliği istediğini belirten Koca, "Aşılarımızı olmakla kalmamalıyız. Birbirimize aşıyı hatırlatmalıyız. Kovid-19'a karşı toplum bağışıklığı için gelin aramızda aşıda birlik ve beraberlik bağı kuralım. Aşı, risklere karşı güven, yarınlar için özgürlük duygusudur. Aşı olan, riski herkes için azaltır. Sizleri, her birimizi kuşatan aşıda birlik ve beraberliğe davet ediyorum." dedi.

100 milyon doz aşının tamamlandığı bugün yerli aşı TURKOVAC'a ilişkin müjde veren Bakan Koca, "Yerli aşımız TURKOVAC, acil kullanım onayına müracaat edebilecek aşamaya geldi. Bir tesiste üretimine başladığımız TURKOVAC aşımız bugün ikinci bir tesiste daha seri üretilecek altyapıya ulaştı. Onay alması halinde ekim ayı içinde seri üretime geçeceğiz." ifadelerini kullandı.

"Toplumda yüzde 90'ın üzerinde Delta varyantı var"

Açıklamasının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Koca, mu varyantının daha tehlikeli ve aşıya daha dirençli olup olmadığıyla ilgili soru üzerine, vatandaşların varyantlar noktasında daha tedirgin olmaması gerektiğini belirtti.

Varyantlarla ilgili koruyucu tedbirlerin farklı bir yanının bulunmadığına dikkati çeken Koca, varyantlara karşı da herkesin aşı olması, toplumsal bağışıklık oluşana kadar maskenin ihmal edilmemesi, mesafe noktasında hassasiyetin korunması gerektiğine işaret etti.

Bakan Koca, şöyle konuştu:

"Vatandaş açısından tedbirlerde bir farklılık yok ama bizim açımızdan varyantların önemi var. Bilimsel açıdan, Bakanlık boyutuyla özellikle varyantların varlığı ve nasıl tedbir alınması gerektiği bizim açımızdan daha önemli. Şu an toplumda yüzde 90'ın üzerinde Delta varyantı var. Yani toplum ağırlıklı Delta varyantı taşıyor. mu varyantı için ise 2 vaka olduğunu söylemiştim. Bu 2 vaka da İstanbul'da, iki vaka da ayaktan takip edilen, ciddi sorunu olmayan, yakından takip ettiğimiz vaka. mu varyantının daha ağır seyrettiği şeklinde genel bir kanaat olduğunu biliyoruz ama bizim iki vakamızda şu an böyle bir durum söz konusu değil. Bu vakalar aşılı değiller."

Kaçıncı doza kadar aşılamada hatırlatma dozlarına devam edileceği sorusu üzerine Bakan Koca, inaktif aşının takibinde 2 doz sonrası, özellikle 3'üncü aydan sonra koruyuculuğun kaybolmadığını ama azaldığını, erken dönemde Bilim Kurulunun 3'üncü hatırlatma dozunun uygulanması gerektiğine karar verdiğini anlattı.

Türkiye'den sonra İsrail, Almanya ve ABD'nin de benzer yaklaşımlarının olduğunu belirten Koca, mRNA aşısı için de 3,5-4 aylık 2 doz aşı sonrası sonuçların ellerinde olduğunu, bu sonuçlara göre de koruyuculuğun azalmakla beraber halen devam ettiğini kaydetti.

Koca, İsrail örneğinde olduğu gibi bunun 7, 8, 9 ay sonra mı veya 5-6 ay sonra mı olacağını yakından takip ettiklerini, toplumu bu anlamda gelecek günlerde bilgilendireceklerini dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hatırlatma, mRNA aşıları için gerekli olacak mı? İsrail ve diğer ülkelerdeki örneklere bakıldığında gerekli olacak görünüyor ama bunun zamanı muhtemelen 8, 9 ay sonra olabilir. Bizim şu anki 3, 4 aylık sonuçlarımızla koruyuculuğun devam ettiğini, hatırlatma dozunun mRNA aşılar için şu an gerekmediğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Hatırlatma dozu inaktif aşı olan vatandaşlarımız için son derece önemli. Toplam 15 milyon inaktif aşı yaptıran vatandaşımız var. 15 milyonda yaklaşık 6 milyon kişi hatırlatma dozunu daha yaptırabilmiş değil ve hatırlatma dozunu özellikle vatandaşlarımızın ihmal etmeden erken dönemde hızla yaptırmalarını çünkü koruyuculuğun 5, 6 kat arttığını çok iyi biliyoruz. Hatırlatma dozunu inaktif aşılar için şimdilik önemsiyoruz."

"12 yaş üzeri için de daha çok ek hastalığı olanlar için tanımlamayı yaptık"

Bir gazetecinin "Aşılama 12 yaşın altına inecek mi? 12 yaş üstü aşılamada gelinen durum nedir?" sorusuna Bakan Koca, "Aşılamada 18 yaş ve üzerini önemsiyoruz. 12 yaş üzeri için de daha çok ek hastalığı olanlar için tanımlamayı yaptık. Dolayısıyla kronik hastalığı olan 12 yaş üzeri kişilerin aşılanmasını önemsiyoruz. Ayrıca 12 yaş üzeri eğitim ve benzeri gerekçelerle velinin, ailesinin onayı ile bu aşıyı yaptırabilmenin de önünü açmış olduk. Toplamda baktığımızda 12 yaş, 13 yaş, 14 yaş gibi yaş aralığında o yaş grubu ile ilgili daha yüzde 33'ü geçmediğini görüyoruz. Oran yüksek değil." yanıtını verdi.

(Sürecek)

Sağlık Bakanı Koca, basın toplantısı düzenledi (2) Açıklaması
Sağlık Bakanı Koca, basın toplantısı düzenledi (2) Açıklaması
Sağlık Bakanı Koca, basın toplantısı düzenledi (2) Açıklaması
Sağlık Bakanı Koca, basın toplantısı düzenledi (2) Açıklaması

Yevgeniy Ziniçev, COVIRAN Bereket, TURKOVAC, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sağlık Bakanı Koca, basın toplantısı düzenledi (2) Açıklaması - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sağlık Bakanı Koca, basın toplantısı düzenledi (2) Açıklaması - Son Dakika
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