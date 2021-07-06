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Sağlık Bakanı Koca, "Bayramda ek bir tedbir alınacak mı?" sorusunu yanıtladı: Şu an için öyle bir durum yok - Son Dakika

Sağlık Bakanı Koca, "Bayramda ek bir tedbir alınacak mı?" sorusunu yanıtladı: Şu an için öyle bir durum yok

06.07.2021 16:33

1 Temmuz'dan itibaren tüm kısıtlamaların kaldırıldığı Türkiye'de Kurban Bayramı'nda ek tedbirlerin alınacağı iddiası uzun zamandır gündemde. 3 ilde Delta Plus varyantının görülmesinin ardından herkes "Bayram tedbiri olacak mı?" sorusunu sorarken, merak edilen konuya cevap Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan geldi. Bakan Koca, bayramda ekstra bir tedbirin alınmayacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında dün yapılan Kabine toplantısının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kötü haberi verdi ve Türkiye'de Delta varyantının ardından "Delta plus varyantı" tespit edildiğini duyurdu.

"3 İLDE DELTA PLUS TESPİT EDİLDİ"

Delta plus varyantı vakalarından birinin İstanbul'da olduğunu söyleyen Koca, "Bunlardan biri İstanbul. Ankara'da yok. Diğer iki ili söylemeyeyim" dedi. Vakaların genel sağlık durumlarının iyi olduğunu kaydeden Koca, "Ayakta takip edilen hastalar. Dolayısıyla o açıdan daha ağır geçiren kişiler değil" diye konuştu.

BAYRAMDA EK TEDBİRLER GELECEK Mİ?

Delta varyantı vakalarının görüldüğü il sayısının da 30'a ve vaka sayısının da 284'e yükseldiğini söyleyen Bakan Koca'nın açıklamaları sonrasında milyonların aklına Kurban Bayramı'nda ek tedbirlerin alınıp alınmayacağı sorusu geldi. Basın toplantısında bu soruya da yanıt veren Koca, "Şu an bayram için ekstra bir tedbir yok" dedi.

Bakan Koca'nın açıklamaları şu şekilde;

"Biz bayrama kadar aşılanması gereken 62 milyona yakın 18 yaş üstü vatandaşın, 42-43 milyon gibi bir rakam eden en az yüzde 70'inin en az bir aşıyla aşılanmasını hedefliyoruz. Onun için bütün illeri dünden itibaren yayınladığımız il bazlı aşı oranlarıyla birlikte illerin bu noktadaki durumunu ve her ilde oranı artırmak üzere yapılması gereken yaklaşımları yerinde karar vererek, mobil ekip sayılarımızı da olabildiğince artırarak bir an önce bu hedefe ulaşıp toplumsal bağışıklığı sağlamak istiyoruz."

"YAKINDA KRİTİK GÖREVDEKİ KİŞİLERE 3. DOZU AÇMIŞ OLACAĞIZ"

Gönüllü olan iki doz yaptırdıysa, benzer şekilde sağlık çalışanı veya 50 yaş üstündeyse açılmış oldu. Orada problem yok. Bunu, 50 yaşı belki Bilim Kurulu'nda biraz daha aşağı çekebiliriz. Yakında belediye başkanları dahil olmak üzere kritik görev almış olan kişilere de üçüncü dozu açmış olacağız."

"SALGININ SONU AŞI İLE GELİYOR"

Öte yandan güncel vaka dağılımı haritasını paylaşan Koca, "İllerimizde 100.000 nüfusa karşılık gelen bir haftalık toplam vaka sayısını gösteren insidans haritasının güncel halini ekte görebilirsiniz. Salgının sonu aşı ile geliyor. Yarına bugünden daha güvenli bakabilmek için aşınızı olun." ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Koca, 'Bayramda ek bir tedbir alınacak mı?' sorusunu yanıtladı: Şu an için öyle bir durum yok

VAKA SAYISI EN ÇOK AZALAN İLLERİMİZ

Koca ayrıca son bir haftada vaka sayısı en çok azalan illerimizi de paylaştı. Buna göre vaka sayısının en çok azaldığı illerimiz; Gümüşhane, Eskişehir, Artvin, Denizli ve Bartın oldu. Bakan'ın tweet'inde, "Salgının sonu aşı ile geliyor. Yarına bugünden daha güvenli bakabilmek için aşınızı olun." ifadeleri yer aldı.

VAKA SAYISI EN ÇOK ARTAN İLLERİMİZ

Paylaşılan haritaya göre vaka sayısının son bir haftada en çok arttığı iller ise Ağrı, Siirt, Bitlis, Kütahya ve Erzurum oldu.

Sağlık Bakanı Koca, Bayramda ek bir tedbir alınacak mı? sorusunu yanıtladı: Şu an için öyle bir durum yok
Sağlık Bakanı Koca, Bayramda ek bir tedbir alınacak mı? sorusunu yanıtladı: Şu an için öyle bir durum yok

Kurban Bayramı, Fahrettin Koca, Türkiye, Bayram, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sağlık Bakanı Koca, 'Bayramda ek bir tedbir alınacak mı?' sorusunu yanıtladı: Şu an için öyle bir durum yok - Son Dakika


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ŞU AN BURADASINIZ: Sağlık Bakanı Koca, "Bayramda ek bir tedbir alınacak mı?" sorusunu yanıtladı: Şu an için öyle bir durum yok - Son Dakika
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