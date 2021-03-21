Sağlık Bakanı Koca: "Bazı kayıplar zafer çok yakınken verilir, buna fırsat tanımayın" - Son Dakika

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19 salgınıyla mücadeleye ilişkin, "Bazı kayıplar zafer çok yakınken verilir, buna fırsat tanımayın." uyarısında bulundu.

Koca, Twitter hesabından yaptığı iki ayrı paylaşımda, koronavirüsle mücadele sürecinde tedbirli olunması gerektiğini vurguladı.

İlk paylaşımında, bugün bazılarının anlayışından, bazılarının "ister istemez" evde bulunduğunu belirten Koca, "Hafta içi riski her yerde düşürelim." ifadesini kullandı.

Koca, ikinci paylaşımında ise "Bilimin zaferi yakın olmasına yakın ama bazı kayıplar da zafer çok yakınken verilir, buna fırsat tanımayın." uyarısı yaptı.