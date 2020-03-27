Son Dakika › Güncel › Sağlık Bakanı Koca: 'Bilim Kurulunun 83 milyon için önerdiği tedbir, belli bir süreliğine belli... - Son Dakika
Sağlık Bakanı Koca: "Bilim Kurulunun 83 milyon için önerdiği tedbir, belli bir süreliğine belli...
6 saat önce
Sağlık Bakanı Koca: "Bilim Kurulunun 83 milyon için önerdiği tedbir, belli bir süreliğine belli sınırlar konmuş hayattır, geçlci hayat tarzıdır.
Sağlık Bakanı Koca: "Bilim Kurulunun 83 milyon için önerdiği tedbir, belli bir süreliğine belli sınırlar konmuş hayattır, geçlci hayat tarzıdır."
Haber Yayın Tarihi: 27.03.2020 07:50 Kaynak: AA
Son Dakika Son dakika: Bakan Soylu canlı yayında açıkladı: Zorunlu sebepler dışında şehirlerarası seyahat kısıtlanacak Sağlık Bakanı Koca: Cumhurbaşkanımıza ilettim daha ileri tedbirlere ihtiyaç var Sağlık Bakanı Koca'dan Murat Sancak yanıtı: Gereken yapılacak Koronavirüs salgını nedeniyle sağlık çalışanlarının işinden ayrılmasına izin verilmeyecek