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Sağlık Bakanı Koca: "Bilim Kurulunun 83 milyon için önerdiği tedbir, belli bir süreliğine belli...
6 saat önce
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.
Sağlık Bakanı Koca: "Bilim Kurulunun 83 milyon için önerdiği tedbir, belli bir süreliğine belli sınırlar konmuş hayattır, geçlci hayat tarzıdır."
Haber Yayın Tarihi: 27.03.2020 08:04 Kaynak: AA
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