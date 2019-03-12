Sağlık Bakanı Koca, Bilkent Şehir Hastanesi'nde İncelemelerde Bulundu

- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın basın kuruluşlarının temsilcilerine Bilkent Şehir Hastanesiyle ilgili bilgi vermesi Bakan Koca'nın Bilkent Şehir Hastanesi'nde incelemelerde bulunması Bakan Koca'nın hastalarla sohbet etmesi Bakan Koca'nın yetkililerden bilgi alması ANKARA - Sağlık...

- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın basın kuruluşlarının temsilcilerine Bilkent Şehir Hastanesiyle ilgili bilgi vermesi

Bakan Koca'nın Bilkent Şehir Hastanesi'nde incelemelerde bulunması

Bakan Koca'nın hastalarla sohbet etmesi

Bakan Koca'nın yetkililerden bilgi alması ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilkent Şehir Hastanesi'nde basın kuruluşlarının temsilcileri ile bir araya geldi. Bakan Koca, daha sonra hastanede incelemelerde bulunarak, yetkililerden bilgi aldı.

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