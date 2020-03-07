Sağlık Bakanı Koca, BIO Türkiye Ödül Töreni'nde konuştu Açıklaması - Son Dakika

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığının (TÜSEB), tıbbi cihaz, biyomalzeme, tanı kiti, ilaç ve aşı alanlarında başlattığı uygulamalı iş birliği ve yenilikçi Ar-Ge projeleriyle dışa bağımlılığı en aza indirerek, ülke ekonomisi ve toplum sağlığına güçlü katkılar sağlamayı hedeflediğini bildirdi.

Bakan Koca, Osmanlı Arşivi Külliyesi Kongre Merkezi'nde Uluslararası Biyoteknoloji Kongresi kapsamında düzenlenen BIO Türkiye Ödül Töreni'nde yaptığı konuşmada, son 17 yılda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde sağlıkta birçok yönüyle örnek oluşturan önemli bir dönüşüm gerçekleştirildiğine dikkati çekti.

Sağlık sisteminin güçlenmesinin ardında önemli bir siyasi istikrar ve kararlılık olduğunun altını çizen Koca, bu başarıda önemli rol alan geçmiş bakanlar ve sağlık çalışanlarına teşekkür etti

Bir yandan aile hekimliğiyle birinci basamak sağlık hizmetlerini ülke geneline yayarken, diğer yandan hastanelerde nitelikli hizmet verilmesi için birçok projenin hayata geçirildiğini belirten Koca, şöyle konuştu:

"Şehir hastaneleriyle birlikte hastane altyapılarını birçok ülkenin hayal bile edemeyeceği bir düzeye çekmeyi başardık. Sadece düzenli ve planlı sağlık hizmeti vermeye değil, ihtiyaç anında her yerde ve en önce var olmaya çalıştık. Van Bahçesaray'da çığ altında kalanları kurtarmaya koşan, Elazığ depreminde enkaz altındakilere ilk ulaşarak canla başla uğraş veren ilk ve acil yardım ekiplerimizi, UMKE'yi hepimiz gördük. Her geçen gün güçlenen sağlık sistemimizle ve bu sistemin yükünü omuzlayan sağlık personelimizle gurur duyduk."

"Sağlık turizmindeki suni engelleri birlikte aşacağız"

Bakan Fahrettin Koca, Sağlıkta Gelecek Vizyonu'nun kendilerine büyük bir sorumluluk yüklediğine işaret ederek, "Sağlık turizminde dünyanın en çok tercih edilen ülkesi olmamızın önündeki suni engelleri birlikte aşacağız. Uluslararası Sağlık Hizmetleri Anonim Şirketi (USAŞ) ile bu alanda yeni bir ivme kazanacağımızı umuyorum." dedi.

Türkiye Genom Projesi'nin 29 Ekim 2019 itibarıyla başladığını da hatırlatan Koca, şunları söyledi:

"Başta muhtelif kanser türleri ve nadir hastalıklar olmak üzere, pek çok durumun koruyucu, teşhis koydurucu ve tedavi edici yönüne dair sonuçlar elde etmeyi hedefliyoruz. TÜSEB, tıbbi cihaz, biyomalzeme, tanı kiti, ilaç ve aşı alanlarında başlattığı uygulamalı iş birliği ve yenilikçi Ar-Ge projeleriyle dışa bağımlılığımızı en aza indirerek, ülke ekonomimizi ve toplum sağlığına güçlü katkılar sağlamayı hedeflemektedir. TÜSEB bir yandan ülkemizde ihtiyaç duyulan biyobanka, omik ve veri merkezleriyle ileri araştırma laboratuvarlarını oluşturmuştur. Diğer taraftan da ulusal sağlık Ar-Ge stratejilerinde kritik öneme sahip veri madenciliği, yapay zeka, makine öğrenmesi, sistem biyolojisi ve biyoenformatik alanlarında uzman insan kaynağının yetiştirilmesine yönelik somut adımlar atmıştır. Metabolik hastalıklar, kişiselleştirilmiş tıp, ilaç geliştirme, aşı geliştirme alanlarında biyoteknolojik çalışmalardan beklentimiz çok yüksektir."

"Biyoteknolojik çalışmalar ümit vadetmekte"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, modern anlamda tıbbın gelişmesinden önce kimyasal ilaçların mucize olarak sunulduğunu, daha sonra ilaçlar ve dezenfeksiyon tedbirlerinin kullanıma girmesiyle muhtelif girişimler ve cerrahi müdahalelerin ümit veren yöntemler olarak lanse edildiğini anlattı.

Teknolojinin ilerlemesiyle fiziksel ajanlarla yapılan tanı ve tedavilerin "mucizeymiş gibi" sunulduğunu hatırlatan Bakan Koca, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Günümüzde ise bütün bunların kıymetini bir kenara itebileceği iddiasıyla biyoteknolojik çalışmalar ümit vadetmektedir. Biyoteknolojik ajanların sağlığın koruyucu, tanı koydurucu ve tedavi edici alanlarda kullanılabilmesi, çok geniş yelpazeye yayılan bir çalışma alanı açmaktadır. Bu alanda öncülüğü yakalayabilen ülkeler, bilimsel avantajlarının yanında halk sağlığında merhale kaydedecek ve önemli ekonomik kazanımlar elde edecektir. Sağlık hizmetlerinde oluşan ihtiyacın hızlı giderilmesi, biyoteknoloji alanındaki yatırımların artırılması ve bunların sonucu olarak ürüne dönüşebilen Ar-Ge çalışmalarının gerçekleşmesiyle mümkün olabilecektir."

Koca, Türkiye sağlık sisteminde son yıllarda ulaşılan dijital kapasitenin sağlık verileri havuzuna sahip olmayı sağladığını vurguladı. Bu verilerin derlenmesi, analiz edilmesi ve ürün geliştirme süreçlerinde akıllı bilgiye dönüşmesinin bir fırsat olduğuna değinen Koca, "Biyoteknoloji sadece biyobenzer ilaçlardan ibaret değildir. Bu alanda sağlıktan güvenliğe, gıdadan çevreye, tarımdan endüstriye kadar birçok alanı dönüştürme kapasitesine dair genel bir bilinç oluşturulması önemlidir." diye konuştu.

"Nitelikli insan gücüne ihtiyaç var"

Koca, gerek biyoteknolojik ilaç, tanı ve cihaz geliştiren büyük ve orta ölçekli sanayi kuruluşlarının gerek diğer biyogirişimlerin ihtiyacı olan nitelikli insan gücünü yetiştirmeye ihtiyaç olduğunu bildirdi.

Akademi, sanayi, proje ortaklıklarının yaygınlaştırılması ve teşvik edilmesinin, nitelikli iş gücünün yetiştirilmesinde büyük katkı sağlayacağını belirten Koca, şunları söyledi:

"Biyoteknoloji alanında değer yaratmak için multidisipliner tüm paydaşların katkı sağladığı bir ekosistemi kurabilmeliyiz. Atıl duran kapasiteleri aktif hale getirecek ve verimli çalışan araştırma geliştirme ortaklıklarını teşvik edecek modeller hayata geçirmeliyiz. Teknolojik yenilik ve dönüşümler için biyoteknoloji start-up'larının artması, gelişmesi, hızlanması ve ekosistemde önemli bir paydaş olarak yer alması, önemli bir ihtiyaçtır. Start-up'ların verimliliklerini destekleyecek, ürünleşme odaklı hızlandırıcı programların oluşturulması gerekmektedir. Ülke olarak sonuç ve değere odaklı çabalara sahip çıkmaya ve biyoteknoloji alanındaki çalışmaları daha belirgin bir şekilde destekleyeme ihtiyacımız var."

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Uluslararası Biyoteknoloji Kongresi'nin farklı paydaşları bir araya getirmesi bakımından önemli bir farklılık yarattığını dile getirdi. Kongrenin güncel bilgilerin aktarılması ve paylaşılmasına zemin hazırlayarak bu alandaki çalışmalara önemli destek sağladığını ifade eden Koca, kongre kapsamında yapılan değerlendirmeler sonucu ödül kazanan bilim insanlarını da tebrik etti. Bakan Koca, "Geleceğimiz genç bilim adamlarının omuzlarında yükselecektir. Onlara sahip çıkmak, geleceğe sahip çıkmak geleceğe yatırım yapmaktır." dedi.

Koca, konuşmasının ardından kongrenin düzenlenmesine destek veren kişiler ile kurum ve kuruluşların temsilcilerine teşekkür plaketi verdi.