Sağlık Bakanı Koca: "(BioNTech aşısı) 6 kişi randevuya geldiğinde flakonun açılması ve kayıpların minimalize edilmesi noktasında bir çaba içinde... - Son Dakika

Sağlık Bakanı Koca: "(BioNTech aşısı) 6 kişi randevuya geldiğinde flakonun açılması ve kayıpların minimalize edilmesi noktasında bir çaba içinde...
12.04.2021 22:11
Sağlık Bakanı Koca: "(BioNTech aşısı) 6 kişi randevuya geldiğinde flakonun açılması ve kayıpların minimalize edilmesi noktasında bir çaba içinde olunmasını söylüyoruz.
Sağlık Bakanı Koca: "(BioNTech aşısı) 6 kişi randevuya geldiğinde flakonun açılması ve kayıpların minimalize edilmesi noktasında bir çaba içinde olunmasını söylüyoruz."
Güncel, Son Dakika
Kaynak: AA
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