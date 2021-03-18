Sağlık Bakanı Koca: "(BioNTech aşısı) Uygulanmak üzere bu ay 4,5 milyon doz daha gelecek" - Son Dakika

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu sonrası açıklamalarda bulundu.

"Son 15 günde maalesef çoğu ilimizde vaka artışı görüldü. Sonuçlar henüz hastanelere fazla yansımaya başlamadı."

"Virüs, eski virüs değil, mutasyona uğradı' diyerek, asla işi hafife almayın. Mutantı da olsa, koronavirüs tehlikeli bir virüstür."

"(BioNTech aşısı) Uygulanmak üzere bu ay 4,5 milyon doz daha gelecek. Bu aşı da aşı sırası gelenlere yapılacak."

"Kovid-19'un kitlesel bir sorun olmaktan çıkması için önümüzde yıllar yok, aylar var. İnsanlık, 2020'nin çaresizliğini aştı. 2021 yılı umut ve zafer yılıdır."

"(Kovid-19) İllerimizdeki vaka artış seyri bir süre daha takip edilecek. İlk 15 gündeki performansımız istenilen düzeyde olmasa da meseleye artan bir irade ile sahip çıkacağınıza inanıyoruz."