Sağlık Bakanı Koca: "Bölgemizde ve Dünyada Sağlık Turizmi Pastasından Ciddi Bir Pay Almak İçin Son...
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk oldu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk oldu. (4)
Sağlık Bakanı Koca: "Bölgemizde ve dünyada sağlık turizmi pastasından ciddi bir pay almak için son noktadaki şehir hastanelerinin önemli olduğunu düşünüyorum."
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Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 11:07 Kaynak: AA
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