Son Dakika Haberleri: Sağlık Bakanı Koca: "Bölgemizde ve Dünyada Sağlık Turizmi Pastasından Ciddi Bir Pay Almak İçin Son...

Sağlık Bakanı Koca: "Bölgemizde ve Dünyada Sağlık Turizmi Pastasından Ciddi Bir Pay Almak İçin Son...

28 dakika önce

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk oldu. (4)

Sağlık Bakanı Koca: "Bölgemizde ve dünyada sağlık turizmi pastasından ciddi bir pay almak için son noktadaki şehir hastanelerinin önemli olduğunu düşünüyorum."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 11:07 Kaynak: AA

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