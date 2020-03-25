Son Dakika › Sağlık › Sağlık Bakanı Koca: 'Bu dönemi istismar etmek ve bu dönemde bir şekilde korsan çalışmak isteyen... - Son Dakika
Sağlık Bakanı Koca: "Bu dönemi istismar etmek ve bu dönemde bir şekilde korsan çalışmak isteyen...
6 saat önce
Sağlık Bakanı Koca: "Bu dönemi istismar etmek ve bu dönemde bir şekilde korsan çalışmak isteyen laboratuvar olursa bize bildirin, gereği yapılır."
Sağlık Bakanı Koca: "Bu dönemi istismar etmek ve bu dönemde bir şekilde korsan çalışmak isteyen laboratuvar olursa bize bildirin, gereği yapılır."
Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 07:58 Kaynak: AA
Son Dakika Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Açıklanan önlemlere uyulmazsa salgının süresi 1 yılı aşabilir Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Medipol Hastanesi ile ilgili iddialara yanıt verdi İsrail'de yeni tip koronavirüse yakalananların sayısı 2 bin 369'a yükseldi Milli Eğitim Bakanlığı, gazeteci Can Ataklı hakkında suç duyurusunda bulundu