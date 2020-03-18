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Sağlık Bakanı Koca: "Bu gece korona virüsle mücadelemizde bugün ilk kez bir hastamı kaybettim. 89...
6 saat önce
Sağlık Bakanı Koca: "Bu gece korona virüsle mücadelemizde bugün ilk kez bir hastamı kaybettim. 89 yaşındaydı, virüsü Çin temaslı bir çalışanından aldı.
Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 12:10 Kaynak: İHA
Sağlık Bakanı Koca: "Bu gece korona virüsle mücadelemizde bugün ilk kez bir hastamı kaybettim. 89 yaşındaydı, virüsü Çin temaslı bir çalışanından aldı. Toplam hasta sayımız 98 olmuştur. Pozitif sonuçların büyük bir kısmı iyileşmeyle sonuçlanıyor. Herkesi tedbirlere harfiyen uymaya davet ediyorum." - ANKARA
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