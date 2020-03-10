Sağlık Bakanı Koca: "Bu salgının şu anda Türkiye'de olma ihtimali çok yüksek, bu virüs şu an tespit... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sağlık Bakanı Koca: 'Bu salgının şu anda Türkiye'de olma ihtimali çok yüksek, bu virüs şu an tespit... - Son Dakika

Sağlık Bakanı Koca: "Bu salgının şu anda Türkiye'de olma ihtimali çok yüksek, bu virüs şu an tespit...

6 saat önce

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TBMM'de Koronavirüs hakkında açıklamalarda bulundu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TBMM'de Koronavirüs hakkında açıklamalarda bulundu. (3)

Sağlık Bakanı Koca: Bu salgının şu anda Türkiye'de olma ihtimali çok yüksek, bu virüs şu an tespit...

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 04:16 Kaynak: AA
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