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Sağlık Bakanı Koca: "Bu salgının şu anda Türkiye'de olma ihtimali çok yüksek, bu virüs şu an tespit...
6 saat önce
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TBMM'de Koronavirüs hakkında açıklamalarda bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 04:16 Kaynak: AA
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TBMM'de Koronavirüs hakkında açıklamalarda bulundu. (3)
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