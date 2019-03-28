Sağlık Bakanı Koca: "Bu Seçimin Normal, Basit Bir Seçim Olmadığını, 31 Mart'ın Tarihi Sorumluluk...
1 saat önce
Sağlık Bakanı Koca: "Bu seçimin normal, basit bir seçim olmadığını, 31 Mart'ın tarihi sorumluluk gerektiren bir seçim olduğunu düşünüyorum.
Sağlık Bakanı Koca: "Bu seçimin normal, basit bir seçim olmadığını, 31 Mart'ın tarihi sorumluluk gerektiren bir seçim olduğunu düşünüyorum."
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Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 10:21 Kaynak: AA
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