Sağlık Bakanı Koca: "Bu Seçimin Normal, Basit Bir Seçim Olmadığını, 31 Mart'ın Tarihi Sorumluluk...

Sağlık Bakanı Koca: "Bu seçimin normal, basit bir seçim olmadığını, 31 Mart'ın tarihi sorumluluk gerektiren bir seçim olduğunu düşünüyorum.

Sağlık Bakanı Koca: "Bu seçimin normal, basit bir seçim olmadığını, 31 Mart'ın tarihi sorumluluk gerektiren bir seçim olduğunu düşünüyorum."

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