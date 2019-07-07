Sağlık Bakanı canlı yayında duyurdu: 29 bin personel KPSS ile alınacak, mülakat olmayacak

CNN Türk ekranlarında konuşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 29 bin personelin KPSS ile alınacağını açıkladı. Bakan Koca alımların KPSS ile yapılacağını mülakatsız alımın hakkaniyetli olacağını düşündüğünü ifade etti.

İşte Bakan Koca'nın sözlerinden satır başları;

"2019'da bütçeden sağlığa ayrılan pay 157 milyar lira. Sağlıkta dönüşümü anca çalışanlarımızla yapabileceğimize inanıyoruz. 29 bin 689 sağlık personeli alımı olacak bu yıl içinde. Bunun ilk etabı olarak 12 bin personelin alımı da önümüzdeki ay için ilana çıkılacak. Bütün hazırlıklarımızı yaptık. ÖSYM'ye gönderdik ÖSYM'nin takvimi ancak 'bir ay sonra çıkabiliriz' dedikleri için 1 ay sonra gerçekleşecek. 12 bin personelin alımı da KPSS ile olacak. Mülakat yok. KPSS ile 12 bin kişiyi ÖSYM üzerinden alacağız. Eylül Ekim gibi ikinci etabı da 17 bin 689 personeli de ÖSYM'nin takvimine göre aynı yöntemle planlamış olacağız. Mülakatsız alım daha hakkaniyetli."

BAKAN KOCA TWITTER'DAN DA DUYURMUŞTU

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 2 gün önce Twitter hesabından sağlık çalışanlarının kamuda istihdamına yönelik paylaşımda bulunmuştu.

Koca, "Daha önce müjdesini verdiğimiz 29 bin 689 yeni sağlık çalışanının kamuda istihdamına yönelik çalışmamızın ilk etabı olan 12 bin sözleşmeli sağlık personelinin atamasını gerçekleştiriyoruz. Hayırlı olsun" ifadelerini kullanmıştı.

Bakanlığın hekim, diş hekimi ve eczacı alımlarına ilaveten 29 bin 689 yeni sağlık çalışanının kamuda istihdam edileceğini daha önce açıkladıklarını anımsatan Koca, şunları kaydetmişti:

"İlk etapta 6 bin 835'i hemşire, bini ebe ve 3 bini sağlık teknisyeni/sağlık teknikeri olmak üzere psikolog, sosyal çalışmacı, biyolog, odyolog, çocuk gelişimcisi, diyetisyen, fizyoterapist, iş ve uğraşı terapisti, dil ve konuşma terapisti, perfüzyonist ve sağlık fizikçisi gibi unvanlarda ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile 12 bin sözleşmeli sağlık personeli alınacak. Bugüne kadar olduğu gibi KPSS puanıyla yapılacak bu atamalar için ilanımız bir ay içinde yayınlanacak."

Bakan Koca, duyuruların Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve ÖSYM'nin internet adreslerinden takip edilebileceğini de belirtmişti.