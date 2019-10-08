Son Dakika Haberleri: Sağlık Bakanı Koca: "Bu yıl için üretilen grip aşılarının eczanelere ve tüm sağlık kuruluşlarına...
Son Dakika Sağlık Sağlık Bakanı Koca: 'Bu yıl için üretilen grip aşılarının eczanelere ve tüm sağlık kuruluşlarına...

Sağlık Bakanı Koca: "Bu yıl için üretilen grip aşılarının eczanelere ve tüm sağlık kuruluşlarına...

1 saat önce

Sağlık Bakanı Koca: "Bu yıl için üretilen grip aşılarının eczanelere ve tüm sağlık kuruluşlarına dağıtımına birkaç gün içinde başlanacaktır.

Sağlık Bakanı Koca:

Sağlık Bakanı Koca: "Bu yıl için üretilen grip aşılarının eczanelere ve tüm sağlık kuruluşlarına dağıtımına birkaç gün içinde başlanacaktır. Grip aşısı, risk grubundaki kişilere hekim reçetesi ile ücretsiz yapılmaktadır."

fahrettin koca, Sağlık

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 09:26 Kaynak: AA
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Bakan koca: grip aşılarının dağıtımı birkaç gün içinde başlanacak
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