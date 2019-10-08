Sağlık Bakanı Koca: "Bu yıl için üretilen grip aşılarının eczanelere ve tüm sağlık kuruluşlarına...
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Sağlık Bakanı Koca: "Bu yıl için üretilen grip aşılarının eczanelere ve tüm sağlık kuruluşlarına dağıtımına birkaç gün içinde başlanacaktır.
Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 09:26 Kaynak: AA
Sağlık Bakanı Koca: "Bu yıl için üretilen grip aşılarının eczanelere ve tüm sağlık kuruluşlarına dağıtımına birkaç gün içinde başlanacaktır. Grip aşısı, risk grubundaki kişilere hekim reçetesi ile ücretsiz yapılmaktadır."
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