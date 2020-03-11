Sağlık Bakanı Koca: "Bugün akşam saatlerinde koronavirüs şüphesi olan bir vatandaşımızın test sonucu pozitif çıktı"

"Koronavirüs çıkan hasta erkektir ve virüsü Avrupa temaslı aldığı bilinmektedir. Bu ülkemizde görülen ilk vakadır. Erken tanı almıştır. Hastanın sağlık durumu iyi"

"Hastanın aile bireyleri ve yakın çevresindekiler de gözetim altında"

"Karantinaya alınmış bir hasta toplumu tehdit edemez"

"Bugüne kadar gösterdiğimiz başarı sonrası için mücadelemizin kolay olacağının garantisi. Bu küresel sorun ile ulusal mücadele vereceğiz"

"Şeffaf davranma çerçevesinde bunu açıklama gereğini hissettik"