Sağlık Bakanı Koca: Bugün atılacak tohumlar, ileriki yıllarda meyveye dönüşecektir

Türk-Özbek Sağlık İş Forumu'nda konuşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türk-Özbek sağlık iş çevrelerinin bir aray agelmesinin önemine vurgu yaparak, "Bugün atılacak tohumlar ileriki yıllarda fidana, ağaca ve meyveye dönüşecektir" dedi.

Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te düzenlenen Türk-Özbek Sağlık İş Forumu'na katılan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, forumun açılışında yaptığı konuşmada, Türk-Özbek sağlık iş çevrelerinin bir araya gelmesinin ve çalışmalara başlamasının, iş birliği fırsatlarını ileriye taşımak için önemli bir adım olduğunu belirterek, "Bugün atılacak tohumlar, ileriki yıllarda fidana, ağaca ve meyveye dönüşecektir. Bu tür etkinlikleri, iki yılda bir tekrarlamanın cumhurbaşkanlarımızın koyduğu ticari hedeflere katkı sağlamak yolunda üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirme fırsatı sağlayacağını düşünüyorum. Gelecek yıllara düzenlemeyi düşündüğümüz bu tür etkinliklerin sadece Türkiye ve Özbekistan'ın katılımıyla değil, Türk Konseyi'nin daimi üyeleri olan Azerbaycan, Kazakistan ve Kırgızistan ile gözlemci statüsünde olan Macaristan'ı ve Türkçe konuşulan diğer ülkeleri de içine alacak şekilde düzenlenmesi önerisinde bulunmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

'BUHARALI MÜSLÜMANLARIN MİLLİ MÜCADELEMİZE VERDİĞİ DESTEĞİ UNUTMADIK'

Bakan Koca, Türkiye ile Özbekistan arasındaki dostluğa ilişkin, "Aynı dili konuşan, aynı dine inanan, aynı imana baş koyan, aynı duyguları paylaşan iki büyük devletin mensupları olan biz Türkler ve Özbekler, ayrı coğrafyalarda yaşamış olsak da gönül bağlarını ve samimi kardeşlik hislerini tarih boyunca muhafaza etmiş, birbirlerini desteklemişlerdir. Biz, Buharalı Müslümanların Milli Mücadelemize verdiği desteği, zaferimize nasıl sevindiklerini, atılan gazete başlıklarını asla unutmadık" dedi.

'TÜRKİYE, ÖZBEKİSTAN'IN KALKINMA VE İLERLEME ÇABALARINI İÇTENLİKLE DESTEKLİYOR'

Koca, Türkiye'nin 1991'de Özbekistan'ın bağımsızlığını tanıyan ilk ülke olduğunu hatırlatarak, "Türkiye, 16 Aralık 1991 tarihinde, Özbekistan'ın bağımsızlığını tanıyan ilk ülke olmuş, 4 Mart 1992 tarihinde ise iki ülke arasında diplomatik ilişkiler tesis edilmiştir. Türkiye, Özbekistan yönetiminin Cumhurbaşkanı Sayın Şevket Mirziyoyev liderliğinde başlattığı reform hareketini, kalkınma ve ilerleme çabalarını içtenlikle destekliyor, Özbekistan'ın başarısını kendi başarısı olarak görüyor ve gururlanıyor. Halklarımız ve kardeş devletlerimiz, eşitlik ve karşılıklı fayda temelinde çok daha büyük potansiyele sahiptir. Bu potansiyeli, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhurbaşkanı Mirziyoyev'in beraberce ortaya koydukları ortak siyasi irade sayesinde gerçekleştireceğimize ve hatta aşacağımıza gönülden inanıyorum" dedi.

Türkiye ve Özbekistan arasında 115 milyonluk büyük bir pazar oluştuğunu dile getiren Koca, ülkeler arasındaki ticaret hacminin 2018'de, 1,8 milyar dolara ulaştığını, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hedef olarak gösterdiği 5 milyar dolar tutarına da kısa zamanda ulaşılacağını belirtti.

'SAĞLIK MÜŞAVİRİ GÖREVE BAŞLAYACAK'

Taşkent Büyükelçiliği'nde yakın zamanda bir sağlık müşavirinin de göreve başlayacağını söyleyen Bakan Koca, "İki ülke arasındaki iş birliğimizi yerinde takip etmek üzere, bir sağlık müşavirini yakın zamanda Taşkent Büyükelçiliğimizde görevlendireceğimiz müjdesini vermek isterim. Bakanlığıma bağlı kanunla kurulan ve özel sektör dinamizmiyle hareket eden Uluslararası Sağlık Hizmetleri Anonim Şirketi USHAŞ'ın, başta uluslararası hasta tedavisi, ilaç ve tıbbi cihaz, sağlık bilgi sistemleri, sağlık yatırımları ve hizmet alımları ile eğitim konuları olmak üzere, sağlık alanının tüm bileşenlerinde her iki ülke arasındaki sağlık pazarına yeni bir heyecan getireceğine olan inancım tamdır. USHAŞ'ın Taşkent'te koordinasyon ofisi ve ön tanı merkezi açabilmesini teminen Özbek tarafının yer göstermesinden memnuniyet duyacağız. Konuyla ilgili USHAŞ yetkilileri çalışmalarına başlayacaktır" diye konuştu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, konuşmasının ardından, Özbekistan Sağlık Bakanı Alisher Shadmanov ile birlikte iki ülke arasındaki 'Niyet Beyanı' anlaşmasını imzaladı.

Görüntü Dökümü

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-Bakanın Özbek-Türk Sağlık İş Forumu'na gelişi

-Bakan Koca'nın konuşması

-Bakan Koca ve Bakan Shadmanov'un imza töreni

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