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Sağlık Bakanı Koca: "Bugün itibarıyla toplam test sayısı 307 bin 210'a, toplam vaka sayısı ise 47...
6 saat önce
Sağlık Bakanı Koca: "Bugün itibarıyla toplam test sayısı 307 bin 210'a, toplam vaka sayısı ise 47 bin 029'a ulaştı.
Sağlık Bakanı Koca: "Bugün itibarıyla toplam test sayısı 307 bin 210'a, toplam vaka sayısı ise 47 bin 029'a ulaştı."
Haber Yayın Tarihi: 10.04.2020 07:50 Kaynak: AA
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