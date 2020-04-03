Sağlık Bakanı Koca: "Bugün kaybettiğimiz 69 kişi ile toplam can kaybımız 425'i buldu" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sağlık Bakanı Koca: 'Bugün kaybettiğimiz 69 kişi ile toplam can kaybımız 425'i buldu' - Son Dakika

Sağlık Bakanı Koca: "Bugün kaybettiğimiz 69 kişi ile toplam can kaybımız 425'i buldu"

6 saat önce

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Toplam vaka sayımız 20 bin 921 oldu.

Sağlık Bakanı Koca:

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Toplam vaka sayımız 20 bin 921 oldu. Bugün kaybettiğimiz 69 kişi ile toplam can kaybımız 425'i buldu. Şu an tedavisi devam eden hastalarımızdan bin 251'i yoğun bakımdadır. Bunların 867'si solunum cihazına bağlı durumdadır. 484 hastamız ise iyileşerek taburcu edilmiştir" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, korona virüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, korona virüsün ne kadar kısa sürede kişiden kişiye umulmadık hızla yayıldığını vurguladı. Son derece sağlıklı görünen bir kişinin günlük ilişki ve işlerini sürdürürken en az 30 kişiye virüs bulaştırdığını hatırlatan Bakan Koca, "Bu kişiye olayı daha kolay anlatmak için 'virüs taşıyan' diyelim. Virüs taşıyanda hastalığın belirtisi yoktu, taşıdığını kendisi de bilmiyordu. Virüsü ailesine, babasına, amcasına ve yanında çalışana bulaştırdı. Amcasının tedavisi sebebiyle hastanenin muhasebesine gitti. Orada immün yetmezliği olan bir başka kişiye bulaştırdı. Genç muhasebeci, tedavi gördüğü bir başka hastanedeki çalışan bir görevliye bulaştırdı. Genç muhasebeci ve bulaştırdığı görevli hayatını kaybetti. Virüs taşıyanın babası ve amcası ve çalışanı uzun süre yoğun bakımda tedavi edilerek taburcu edildi. Virüs taşıyan bir iş arkadaşına da bulaştırdı. O arkadaşı da kedi ailesinden 5 kişiyi enfekte etti. Virüs taşıyan ilk taşıyıcısı kendi gibi yayılıma kaynaklık edecek daha pek ok kişinin varlığına yol açtı. Taşıyıcı bir kez bile görmemiş olan insanlar zincirleme bulaşan virüsle hayatlarından oldu. Eğer virüs taşıyan virüsün bulaştırdığı kişiler ve onların temas çevreleri izole edilmeseydi tablonun nasıl büyüyeceği hayal bile edilemezdi. Bu örneği göz önünde bulundurmanızı ve her gün yeni tanılar konduğunu hatırlamanızı rica ediyorum" diye konuştu.

"Tespit edilmemiş başka hastaların olduğu gerçeğini buna ilave edin"

Dün itibariyle toplam vaka sayısının ise 18 bin 235 olduğunu anımsatan Bakan Koca, "Bu kadar kişi gözlem ve tedavi altına alınmadan önce de virüs taşıyordu. Çoğu toplum içindeydi, her birinin sosyal hayatı vardı. 18 bin 235 kişinin her birini anlattığım olaydaki virüs taşıyan yerine koyun. Tespit edilmemiş başka hastaların olduğu gerçeğini buna ilave edin. Ortada bir gerçek var fakat bu umut kırıcı değil. Bizi güvenceye alacak tedbir belli. Temas içinde olmayacağız, araya mesafe koyacağız, kendimizi izole edeceğiz. Büyüklerimizi uyarıyorum; evden çıkmayın. Aileleri uyarıyorum, büyüklerimizi riskten koruyun" şeklinde konuştu.

"Gençliğiniz, büyüklerinizin talihsizliği olmasın"

Genç nüfusa seslenen Sağlık Bakanı Koca, "Gençleri uyarıyorum, virüsü taşıyıp taşımadığınızı bilemezsiniz. Gençliğiniz, büyüklerinizin talihsizliği olmasın. Alınması gerekli yeni tedbirler var. Yayılımın hızını kesecek iki uygulama üzerinde duruyoruz. Genç nüfusun hareketliliği virüsle mücadele en zayıf noktalarımızdan biri. Gençlerimizin bizi anlayacağından emin olmak istiyorum. Bilim kurulumuzun hareketliliği kısıtlayıcı daha sıkı tavsiye önerileri aldı. Sayın Cumhurbaşkanımıza detayları ile sunduk. Hastalığa karşı zafer elde etmenin yolu yayılmasını durdurmaktır. Virüsün bütün gücü yayılma fırsatıdır" ifadelerini kullandı.

Son 24 saatin verileri

Son 24 saatteki verileri kamuoyu ile paylaşan Bakan Koca, "16 bin 160 test yapıldı. Toplamda 140 bin 716 test yapılmış oldu. 2 bin 786 pozitif vaka daha tespit ettik. Toplam vaka sayımız 20 bin 921 oldu. Bugün kaybettiğimiz 69 kişi ile toplam can kaybımız 425'i buldu. Şu an tedavisi devam eden hastalarımızdan bin 251'i yoğun bakımdadır. Bunların 867'si solunum cihazına bağlı durumdadır. 484 hastamız ise iyileşerek taburcu edilmiştir" dedi.

Vakaların il dağılımı

İllerin tamamında pozitif vaka görüldüğünün altını çizen Bakan Koca, "Bu dağılıma göre İstanbul'da 12 bin 231 vakamız, İzmir'de bin 105 vakamız, Ankara'da 860, Konya'da 601, Kocaeli'de 500 vakamız olduğunu söylemek istiyorum. Nüfusa göre en riskli iller değerlendirildiğinde; İstanbul, İzmir, Ankara, Konya, Kocaeli ilk 5 ilk olarak sıralamak mümkün" ifadelerini kaydetti.

Vakaların yaş dağılımı

Vakaların yaş dağılımına ilişkin tabloyu kamuoyu ile paylaşan Koca, "20 yaşından itibaren daha yoğun göründüğünü, 40 yaş üstünde de teşhis konan vakaların daha çok olduğunu özellikle erkeklerin kadınlara göre görülme oranını daha yüksek olduğunu söylemek istiyorum. Genç yaşlarda teşhis sayısının düşüklüğü virüse karşı direncin bir işareti olarak algılanmamalıdır" dedi.

Vefat edenlerin illere göre dağılımı ve yaş aralıkları

Vefat edenlerin illere göre dağılımı ve yaşlarını açıklayan Koca, şu an 25 ilde can kaybı olmadığını 56 ilde hayatını kaybeden vakalarımız olduğunu aktararak, "210 İstanbul, 27 İzmir, 14 ile Kocaeli, 11'er vefat ile Ankara ve Konya takip ediyor. Vefat eden hastaların yaşları 50 yaş üzeri vefat ayısının artmış olduğunu erkek oranının kadınlara göre yüksek olduğunu görmüş oluyoruz. 60 yaş üzeri vatandaşlarımızın temas izolasyonlarının çok sıkı olması gerektiğini görmüş oluyoruz. Yoğun bakıda yatan hastaların yüzde 64.4'ünü, hayatını kaybeden hastalarımızın da yüzde 78,7'sini 60 yaş üstünde. Hastaneye ihtiyaç duymadan evde takip edebildiğimiz hastaların oranı ise yüzde 86,7'si 60 yaşın altında" dedi.

Vakaların kronik ve alt hastalık oranları

Vakaların eşlik eden kronik ya da alt hastalığı oranlarına ilişkin tablo hakkında bilgi veren Bakan Koca, "Yoğun bakımdaki hastaların yüzde 74,4'ünde en az bir tane altta yatan hastalık var. Kaybettiğimiz hastaların içinde de yüzde 64,2 en az bir kronik ya da alt hastalığı olduğunu görüyoruz. Astım hastalarının yaş aralığının 45 ile 90 arasında olduğunu görüyoruz. KOAH hastalığı olan vakalar 55 ile 90 yaş arası seyrediyor. KOAH olanların özellikle yaş farkı göstermeden vefat edenlerin aynı oranı koruduğunu görüyoruz. Hipertansiyon vakalarının 40 ile 90 yaş aralığında görüldüğünde yaşla birlikte hayatını kaybedenlerin artığını görüyoruz. Diyabet hastalarının 40 ile 85 yaş arasında değiştiğini görüyoruz" açıklamasında bulundu.

Sosyal izolasyon konusunda çağrı yapılmasına rağmen yeterince başarılı olunduğunu düşünmediğini belirten Koca, şehirler arası hareketliliği daha kısıtlayıcı tedbirlere ihtiyaç olduğunun altını çizdi.

(İHA)

Fahrettin Koca, Genç, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.04.2020 10:00 Kaynak: İHA

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