Sağlık Bakanı Koca: "Bugün tespit edilen 2 bin 219 yeni hastamız var. Kayıplarımızın sayısındaki düşüşün kalıcı ve sürekli olmasını bekliyoruz."
31.12.2020 19:25
Sağlık Bakanı Koca: "Bugün tespit edilen 2 bin 219 yeni hastamız var. Kayıplarımızın sayısındaki düşüşün kalıcı ve sürekli olmasını bekliyoruz.
Sağlık Bakanı Koca: "Bugün tespit edilen 2 bin 219 yeni hastamız var. Kayıplarımızın sayısındaki düşüşün kalıcı ve sürekli olmasını bekliyoruz."
Güncel, Son Dakika
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Sağlık Bakanı Koca: 'Bugün tespit edilen 2 bin 219 yeni hastamız var. Kayıplarımızın sayısındaki düşüşün kalıcı ve sürekli olmasını bekliyoruz.' - Son Dakika
Son Dakika Sabiha Gökçen Havalimanı'nda helikopterin kuyruğu elektrik direğine çarptı Oyuncu Didem Erol ve sevgilisi Nathan Cowles evlendi Prof. Dr. Özlü: Yılbaşında dikkat etmezsek 15-20 gün sonra bedel öderiz Antalyalı balıkçılar balon balığının kuyruğundan 180 bin TL kazandı Cesur bikinisiyle havuzda poz veren Kylie Jenner, 9 milyondan fazla beğeni aldı Şaşkına çeviren görüntü! Otomobilin ön tekerine giren iguana, güçlükle çıkarıldı "Durumum yok" diyerek yardım istedi, gelen paralarla içki sofrası kurup dans etti Verdiği kilolarla gündemden düşmeyen Duygu Özaslan'ın taytlı pozlarına beğeni yağdı