Sağlık Bakanı Koca: "Bugün tespit edilen 6 bin 128 hastamız var. Sokağa çıkma kısıtlamalarının tek sebebi toplum sağlığını korumaktır." - Son Dakika

Sağlık Bakanı Koca: "Bugün tespit edilen 6 bin 128 hastamız var. Sokağa çıkma kısıtlamalarının tek sebebi toplum sağlığını korumaktır."
05.12.2020 19:11
Sağlık Bakanı Koca: "Bugün tespit edilen 6 bin 128 hastamız var. Sokağa çıkma kısıtlamalarının tek sebebi toplum sağlığını korumaktır.
Sağlık Bakanı Koca: "Bugün tespit edilen 6 bin 128 hastamız var. Sokağa çıkma kısıtlamalarının tek sebebi toplum sağlığını korumaktır."
toplum, Güncel, Son Dakika
- Kaynak: AA
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