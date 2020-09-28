Sağlık Bakanı Koca, bugün uzun bir aradan sonra ilk defa günlük iyileşen hasta sayısının yeni hasta... - Son Dakika

Sağlık Bakanı Koca, bugün uzun bir aradan sonra ilk defa günlük iyileşen hasta sayısının yeni hasta...
Sağlık Bakanı Koca, bugün uzun bir aradan sonra ilk defa günlük iyileşen hasta sayısının yeni hasta sayısından fazla olduğunu bildirdi.
Sağlık Bakanı Koca, bugün uzun bir aradan sonra ilk defa günlük iyileşen hasta sayısının yeni hasta sayısından fazla olduğunu bildirdi.
Güncel, Son Dakika
Haber Yayın Tarihi: 28.09.2020 19:29 - Kaynak: AA
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