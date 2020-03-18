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Sağlık Bakanı Koca: "Bugüne kadar mücadelesini verip de başaramadığımız bir şey olmadı"
7 saat önce
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bugüne kadar mücadelesini verip de başaramadığımız bir şey olmadı" dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bugüne kadar mücadelesini verip de başaramadığımız bir şey olmadı" dedi.
Sağlık Bakanı Koca, Twitter hesabından 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümü dolayısıyla paylaşımda bulundu. Koca, "Bugüne kadar mücadelesini verip de başaramadığımız bir şey olmadı. Çanakkale Zaferi'nin 105. Yılı kutlu olsun" ifadelerini kullandı.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 09:30 Kaynak: İHA
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