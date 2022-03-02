Sağlık Bakanı Koca, "Bundan sonra açık havada maske kullanmak zorunda değiliz" - Son Dakika

Sağlık Bakanı Koca, "Bundan sonra açık havada maske kullanmak zorunda değiliz"
-Covid 19 ile mücadelemiz bundan böyle aşıyla verilecek
-Hes kodu uygulaması kaldırıldı. Hastalık belirtisi olmayan kişilerden test istenmeyecek
-Kapalı ortamda havalandırma yeterli ise maske şart değil
-Okullarda iki Kovid-19 vakası çıkması halinde 'sınıfların kapatılması' şeklindeki uygulamaya artık gerek görülmemektedir
-Son bir ayda vefat eden vatandaşlarımızın yüzde 8'inin hiçbir ek hastalığı yok
ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından kaldırılan kısıtlamalara ilişkin açıklamalarda bulundu. Korona virüs süreciyle alakalı yeni kararlar alındığını belirten Bakan Koca, açık havada maske şartının da kaldırıldığını duyurdu.
Kaynak: İHA
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