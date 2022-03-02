Sağlık Bakanı Koca, "Bundan sonra açık havada maske kullanmak zorunda değiliz" - Son Dakika
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Sağlık Bakanı Koca, "Bundan sonra açık havada maske kullanmak zorunda değiliz"

02.03.2022 18:51

Sağlık Bakanı Koca, "Bundan sonra açık havada maske kullanmak zorunda değiliz" -Covid 19 ile mücadelemiz bundan böyle aşıyla verilecek -Hes kodu uygulaması kaldırıldı.

Sağlık Bakanı Koca, "Bundan sonra açık havada maske kullanmak zorunda değiliz"

-Covid 19 ile mücadelemiz bundan böyle aşıyla verilecek

-Hes kodu uygulaması kaldırıldı. Hastalık belirtisi olmayan kişilerden test istenmeyecek

-Kapalı ortamda havalandırma yeterli ise maske şart değil

-Okullarda iki Kovid-19 vakası çıkması halinde 'sınıfların kapatılması' şeklindeki uygulamaya artık gerek görülmemektedir

-Son bir ayda vefat eden vatandaşlarımızın yüzde 8'inin hiçbir ek hastalığı yok

ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından kaldırılan kısıtlamalara ilişkin açıklamalarda bulundu. Korona virüs süreciyle alakalı yeni kararlar alındığını belirten Bakan Koca, açık havada maske şartının da kaldırıldığını duyurdu.

Sağlık Bakanı Koca, Bundan sonra açık havada maske kullanmak zorunda değiliz
Sağlık Bakanı Koca, Bundan sonra açık havada maske kullanmak zorunda değiliz
Sağlık Bakanı Koca, Bundan sonra açık havada maske kullanmak zorunda değiliz

YORUMLAR
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Fahrettin Koca, Bilim Kurulu, HES, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Sağlık Bakanı Koca, 'Bundan sonra açık havada maske kullanmak zorunda değiliz' - Son Dakika


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