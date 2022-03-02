Sağlık Bakanı Koca, "Bundan sonra açık havada maske kullanmak zorunda değiliz" - Son Dakika

Sağlık Bakanı Koca, "Bundan sonra açık havada maske kullanmak zorunda değiliz"

-Covid 19 ile mücadelemiz bundan böyle aşıyla verilecek

-Hes kodu uygulaması kaldırıldı. Hastalık belirtisi olmayan kişilerden test istenmeyecek

-Kapalı ortamda havalandırma yeterli ise maske şart değil

-Okullarda iki Kovid-19 vakası çıkması halinde 'sınıfların kapatılması' şeklindeki uygulamaya artık gerek görülmemektedir

-Son bir ayda vefat eden vatandaşlarımızın yüzde 8'inin hiçbir ek hastalığı yok

ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından kaldırılan kısıtlamalara ilişkin açıklamalarda bulundu. Korona virüs süreciyle alakalı yeni kararlar alındığını belirten Bakan Koca, açık havada maske şartının da kaldırıldığını duyurdu.