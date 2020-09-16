Sağlık Bakanı Koca, bundan sonraki süreçte semptomu olmayan Kovid-19 temaslılarından izole olduktan... - Son Dakika

Sağlık Bakanı Koca, bundan sonraki süreçte semptomu olmayan Kovid-19 temaslılarından izole olduktan...

Sağlık Bakanı Koca, bundan sonraki süreçte semptomu olmayan Kovid-19 temaslılarından izole olduktan 7-8 gün sonra numune alınacağını, sonuç "negatif" çıkarsa ve semptom yoksa izolasyonun da son bulacağını bildirdi.

Sağlık Bakanı Koca, bundan sonraki süreçte semptomu olmayan Kovid-19 temaslılarından izole olduktan..., System.String[]

Sağlık Bakanı Koca, bundan sonraki süreçte semptomu olmayan Kovid-19 temaslılarından izole olduktan 7-8 gün sonra numune alınacağını, sonuç "negatif" çıkarsa ve semptom yoksa izolasyonun da son bulacağını bildirdi.

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2020 21:01 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sağlık Bakanı Koca, bundan sonraki süreçte semptomu olmayan Kovid-19 temaslılarından izole olduktan... - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Başhekim yardımcısı, hastane otoparkında tabancayla başından vurulmuş halde bulundu Bakan Koca, Türkiye geneli yoğun bakım yatak doluluk oranlarını paylaştı! 7 ilin yüksek yüzdesi korkuttu Son Dakika: Türkiye'de 16 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 63 kişi vefat etti, 1771 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Bilimsel gelişmelere atıf yapan Bakan Koca, salgının sonunun geldiğini söyledi Kadın futbolcu Yuki Nagasato, erkek futbol takımı Hayabusa Eleven'a transfer oldu Halil Sezai'nin tekme tokat dövdüğü yaşlı adamın oğlu konuştu: Burnunda kırık var, sürekli kanıyor Ehliyetlerin çipli kimlik kartlarına aktarılması işlemi cuma gününden itibaren başlıyor RTÜK, Fox Haber'in yeni sunucusu Selçuk Tepeli'ye ilk cezayı kesti
Son Dakika: ABD Merkez Bankası FED, politika faizinde değişikliğe gitmedi Son Dakika: ABD Merkez Bankası FED, politika faizinde değişikliğe gitmedi         
21:02
Son Dakika: Sokağa çıkma yasağı gelecek mi? Bakan Koca, merak edilen soruya yanıt verdi Son Dakika: Sokağa çıkma yasağı gelecek mi? Bakan Koca, merak edilen soruya yanıt verdi         
20:45
Bahçeli: Sadece adında Türk bulunan Tabipler Birliği derhal ve gecikmeksizin kapatılmalı Bahçeli: Sadece adında Türk bulunan Tabipler Birliği derhal ve gecikmeksizin kapatılmalı         
20:37
Cengiz Ünder, Çağlar Söyüncü'nün forma giydiği Leicester City'ye transfer oluyor Cengiz Ünder, Çağlar Söyüncü'nün forma giydiği Leicester City'ye transfer oluyor         
20:07
67 yaşındaki komşusunu döven Halil Sezai'nin 4 suçtan ifadesi alınacak 67 yaşındaki komşusunu döven Halil Sezai'nin 4 suçtan ifadesi alınacak         
19:26
Cami avlusunda pencereye iple asılmış cansız beden bulundu Cami avlusunda pencereye iple asılmış cansız beden bulundu         
18:10
Son büyükşehir anketinde bomba sonuçlar! Korona tedavisi gören Muhittin Böcek zirveye yerleşti Son büyükşehir anketinde bomba sonuçlar! Korona tedavisi gören Muhittin Böcek zirveye yerleşti         
17:20
Ehliyetlerin çipli kimlik kartlarına aktarılması işlemi cuma gününden itibaren başlıyor Ehliyetlerin çipli kimlik kartlarına aktarılması işlemi cuma gününden itibaren başlıyor         
17:17
Yengesiyle yasak aşk yaşayan adamın karısı canına kıydı! Oğlu her şeyi bir bir anlattı Yengesiyle yasak aşk yaşayan adamın karısı canına kıydı! Oğlu her şeyi bir bir anlattı         
17:03
RTÜK, Fox Haber'in yeni sunucusu Selçuk Tepeli'ye ilk cezayı kesti RTÜK, Fox Haber'in yeni sunucusu Selçuk Tepeli'ye ilk cezayı kesti         
16:56
Korku dolu anlar kamerada! Pencereye tırmanırken 7'nci kattan düşüp öldü Korku dolu anlar kamerada! Pencereye tırmanırken 7'nci kattan düşüp öldü         
15:59
Sinan Akçıl, yaşlı adamı döven Halil Sezai'ye meydan okudu: Gücün bana da yeter mi? Sinan Akçıl, yaşlı adamı döven Halil Sezai'ye meydan okudu: Gücün bana da yeter mi?         
14:56
Kadınları istismar ettiği iddiasıyla tutuklanan sözde hoca tüm suçlamaları reddetti Kadınları istismar ettiği iddiasıyla tutuklanan sözde hoca tüm suçlamaları reddetti         
14:02
Ormanda kaybolan telefonundan maymun selfieleri ve videoları çıktı Ormanda kaybolan telefonundan maymun selfieleri ve videoları çıktı         
13:53
Fenomen gelin adayı Hanife Gürdal, eşi Kemal Ayvaz'dan boşandı Fenomen gelin adayı Hanife Gürdal, eşi Kemal Ayvaz'dan boşandı         
12:17
Vaka sayılarındaki artış sonrası sağlık çalışanları istifa etmeye başladı Vaka sayılarındaki artış sonrası sağlık çalışanları istifa etmeye başladı         
11:09
İstanbul'da parkta çocuğa hırsızlık yaptıran 'aile' görünümlü çete kameralara yansıdı İstanbul'da parkta çocuğa hırsızlık yaptıran 'aile' görünümlü çete kameralara yansıdı         
10:53
"Koronavirüs insan yapımı" diyen Çinli Virolog beklenen raporu yayınlayarak iddiasını kanıtladı         
10:06
Cübbeli Ahmet Hoca, at eti iddialarına ateş püskürdü: Yalan ve iftira Cübbeli Ahmet Hoca, at eti iddialarına ateş püskürdü: Yalan ve iftira         
09:32
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.09.2020 21:34:57. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Sağlık Bakanı Koca, bundan sonraki süreçte semptomu olmayan Kovid-19 temaslılarından izole olduktan... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei