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Sağlık Bakanı Koca: "Bütün illerde ne kadar vaka olduğunu biliyoruz, bazı illerde vaka saylarının...
6 saat önce
Sağlık Bakanı Koca: "Bütün illerde ne kadar vaka olduğunu biliyoruz, bazı illerde vaka saylarının fazla olduğunu biliyoruz.
Sağlık Bakanı Koca: "Bütün illerde ne kadar vaka olduğunu biliyoruz, bazı illerde vaka saylarının fazla olduğunu biliyoruz."
Haber Yayın Tarihi: 27.03.2020 07:56 Kaynak: AA
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