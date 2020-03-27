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Sağlık Bakanı Koca: "Bütün illerde ne kadar vaka olduğunu biliyoruz"
7 saat önce
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı sonrası açıklama yaptı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı sonrası açıklama yaptı. (3)
Sağlık Bakanı Koca: "Bütün illerde ne kadar vaka olduğunu biliyoruz, bazı illerde vaka saylarının fazla olduğunu biliyoruz."
Haber Yayın Tarihi: 27.03.2020 08:37 Kaynak: AA
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