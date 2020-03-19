Sağlık Bakanı Koca çağrı yaptı, Siirtliler destek verdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sağlık Bakanı Koca çağrı yaptı, Siirtliler destek verdi - Son Dakika

Sağlık Bakanı Koca çağrı yaptı, Siirtliler destek verdi

6 saat önce

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sağlık çalışanlarına destek çağrısı üzerine Siirtli vatandaşlar balkonlara, camlara çıkarak saat 21.00'de sağlıkçılar için alkış tuttu.

Sağlık Bakanı Koca çağrı yaptı, Siirtliler destek verdi, System.String[]

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sağlık çalışanlarına destek çağrısı üzerine Siirtli vatandaşlar balkonlara, camlara çıkarak saat 21.00'de sağlıkçılar için alkış tuttu.


Ülkemize gelen korona virüs salgınından dolayı zor günler geçirdiğimiz bu dönemde sağlık çalışanlarının gösterdiği üstün performansı takdir eden Bakan Koca, "Milletimin temsilcilerini özverili sağlık çalışanlarımızı alkışlamaya davet ettim. Şimdi tam 21.00'de milletimizi, bu alkış sesini Türkiye çapında, balkonlardan yükseltmeye davet ediyorum" dedi.


Sağlık Bakanı Koca'nın bu çağrısına Siirtli vatandaşlar balkon ve camlara çıkarak sağlık çalışanlarına alkış tuttu. - SİİRT

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 10:25 Kaynak: İHA

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