Sağlık Bakanı Koca çağrı yaptı, Siirtliler destek verdi - Son Dakika

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Sağlık Bakanı Koca çağrı yaptı, Siirtliler destek verdi
6 saat önce
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sağlık çalışanlarına destek çağrısı üzerine Siirtli vatandaşlar balkonlara, camlara çıkarak saat 21.00'de sağlıkçılar için alkış tuttu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sağlık çalışanlarına destek çağrısı üzerine Siirtli vatandaşlar balkonlara, camlara çıkarak saat 21.00'de sağlıkçılar için alkış tuttu.
Ülkemize gelen korona virüs salgınından dolayı zor günler geçirdiğimiz bu dönemde sağlık çalışanlarının gösterdiği üstün performansı takdir eden Bakan Koca, "Milletimin temsilcilerini özverili sağlık çalışanlarımızı alkışlamaya davet ettim. Şimdi tam 21.00'de milletimizi, bu alkış sesini Türkiye çapında, balkonlardan yükseltmeye davet ediyorum" dedi.
Sağlık Bakanı Koca'nın bu çağrısına Siirtli vatandaşlar balkon ve camlara çıkarak sağlık çalışanlarına alkış tuttu. - SİİRT
Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 10:25 Kaynak: İHA
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