Sağlık Bakanı Koca: " Çarşamba gününden itibaren ay sonuna kadar Çin'den gelen bütün uçuşların durdurulması kararını aldık"

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Çin'de salgının kendilerine bulaşmasından korkan sağlık görevlileri, drone ile virüs taraması yaptı