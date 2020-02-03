Sağlık Bakanı Koca: "Çarşamba gününden itibaren ay sonuna kadar Çin'den gelen bütün uçuşların... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sağlık Bakanı Koca: 'Çarşamba gününden itibaren ay sonuna kadar Çin'den gelen bütün uçuşların... - Son Dakika

Sağlık Bakanı Koca: "Çarşamba gününden itibaren ay sonuna kadar Çin'den gelen bütün uçuşların...

7 saat önce

Sağlık Bakanı Koca: "Çarşamba gününden itibaren ay sonuna kadar Çin'den gelen bütün uçuşların durdurulması kararını aldık"

Sağlık Bakanı Koca:

Sağlık Bakanı Koca: "Çarşamba gününden itibaren ay sonuna kadar Çin'den gelen bütün uçuşların durdurulması kararını aldık"

Çin Halk Cumhuriyeti, fahrettin koca, Çarşamba, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 03:12 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Çin'de salgının kendilerine bulaşmasından korkan sağlık görevlileri, drone ile virüs taraması yaptı
Diyarbakır'da bir kişi koronavirüsü şüphesiyle hastaneye başvurdu Karantinaya alınan Vuhan'da vatandaşlar, gece pencerelerden birbirlerine sesleniyorlar: Savaşmaya devam et Diyarbakır Sağlık Müdürlüğü'nden Koronavirüs açıklaması: Herhangi bir bulguya rastlanmadı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2020 22:22:16. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Sağlık Bakanı Koca: "Çarşamba gününden itibaren ay sonuna kadar Çin'den gelen bütün uçuşların... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]