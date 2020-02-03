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Sağlık Bakanı Koca: "Çarşamba gününden itibaren ay sonuna kadar Çin'den gelen bütün uçuşların...
7 saat önce
Sağlık Bakanı Koca: "Çarşamba gününden itibaren ay sonuna kadar Çin'den gelen bütün uçuşların durdurulması kararını aldık"
Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 03:12 Kaynak: AA
Sağlık Bakanı Koca: "Çarşamba gününden itibaren ay sonuna kadar Çin'den gelen bütün uçuşların durdurulması kararını aldık"
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