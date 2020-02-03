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Sağlık Bakanı Koca: "Çarşamba gününden itibaren ay sonuna kadar Çin'den gelen bütün uçuşların...
6 saat önce
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yapılan toplantıda son gelişmeler hakkında basın mensuplarına bilgi verdi.
Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 03:44 Kaynak: AA
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yapılan toplantıda son gelişmeler hakkında basın mensuplarına bilgi verdi. (1)
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