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Sağlık Bakanı Koca: "Çevremizde birçok ülkede korona enfeksiyonunun görüldüğünü artık biliyoruz"
11 dakika önce
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamaları ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, gazetecilere açıklamalarda bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 05:20 Kaynak: AA
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamaları ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, gazetecilere açıklamalarda bulundu.(1)
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