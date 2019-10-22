Son Dakika Haberleri: Sağlık Bakanı Koca Ceylanpınar'da
Son Dakika Genel Sağlık Bakanı Koca Ceylanpınar'da

Sağlık Bakanı Koca Ceylanpınar'da

46 dakika önce

Sağlık Bakanı Koca Ceylanpınar'daŞANLIURFA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Barış Pınarı harekatında yaralanan Milli Suriye Ordusuna bağlı askerleri ziyaret etti.

Sağlık Bakanı Koca Ceylanpınar'da

ŞANLIURFA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Barış Pınarı harekatında yaralanan Milli Suriye Ordusuna bağlı askerleri ziyaret etti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Akçakale'deki temaslarının ardından Ceylanpınar ilçesine geldi. Ceylanpınar Devlet Hastanesine geçen koca burada Barış Operasyonunda yaralanan Suriye Milli Ordusundaki askerleri ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Bakan Koca'ya Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, kaymakam Mehmet Keklik ve sağlık çalışanları eşlik etti.

Sağlık çalışanları ile topluca fotoğraf çektiren Bakan Koca ilçeden ayrıldı.

Sağlık Bakanı Koca Ceylanpınar'da

Genel

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 05:27 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Canlı yayında mesajı ifşa olan Şeyma'dan ilk açıklama: Anlayış istiyorum
Batı'nın yeni oyunu! YPG'li teröristler bilgisayar oyununda savaşçı olarak gösteriliyor Teröristlerin güvenli bölgeden çekilme işlemi sürüyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.10.2019 18:14:41. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sağlık Bakanı Koca Ceylanpınar'da
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]