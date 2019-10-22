Son Dakika Haberleri: Sağlık Bakanı Koca, Ceylanpınar'da incelemelerde bulundu
Son Dakika Politika Sağlık Bakanı Koca, Ceylanpınar'da incelemelerde bulundu

Sağlık Bakanı Koca, Ceylanpınar'da incelemelerde bulundu

37 dakika önce

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde incelemelerde bulundu.

Sağlık Bakanı Koca, Ceylanpınar'da incelemelerde bulundu, System.String[]

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde incelemelerde bulundu.

Koca, Akçakale'deki ziyaretlerinin ardından bir diğer sınır ilçesi olan Ceylanpınar'a geçti.

Ceylanpınar Devlet Hastanesi'nde çalışmalarla ilgili bilgi alan Koca, daha sonra Koordinasyon ve Harekat Merkezi'ni ziyaret etti.

Koca'ya ziyaretinde, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin ile Ceylanpınar Kaymakamı Mehmet Keklik de eşlik etti.

Bakan Koca, buradaki temaslarının ardından Mardin'in Nusaybin ilçesine hareket etti.

Politika

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 04:12 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Abdullah Gül harekete geçti! İki eski bakan için yeni parti iddiası
Ünlü rapçi Ben Fero'dan Barış Pınarı Harekatı'na destek! Tunç Soyer'den Doğu Akdeniz açıklaması: Türkiye konuya fazla müdahil oluyor Canlı yayında mesajı ifşa olan Şeyma'dan ilk açıklama: Anlayış istiyorum

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.10.2019 16:49:02. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sağlık Bakanı Koca, Ceylanpınar'da incelemelerde bulundu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]