Sağlık Bakanı Koca, çığ altından kurtarılan yaralıları ziyaret etti - Son Dakika

Sağlık Bakanı Koca'nın yaralıları ziyareti VAN - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Van'ın Bahçesaray ilçesinde yaşanan çığdan yaralı kurtarılanları tedavi gördükleri Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ziyaret etti.

Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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