Sağlık Bakanı Koca, çığ altından kurtarılan yaralıları ziyaret etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sağlık Bakanı Koca, çığ altından kurtarılan yaralıları ziyaret etti - Son Dakika

Sağlık Bakanı Koca, çığ altından kurtarılan yaralıları ziyaret etti

6 saat önce

Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın hastaneye gelişi Sağlık Bakanı Koca'nın yaralıları ziyareti VAN - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Van'ın Bahçesaray ilçesinde yaşanan çığdan yaralı kurtarılanları tedavi gördükleri Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde...

Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın hastaneye gelişi

Sağlık Bakanı Koca'nın yaralıları ziyareti VAN - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Van'ın Bahçesaray ilçesinde yaşanan çığdan yaralı kurtarılanları tedavi gördükleri Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ziyaret etti.

Sağlık Bakanı Koca, çığ altından kurtarılan yaralıları ziyaret etti

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 10:42 Kaynak: AA
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