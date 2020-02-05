Sağlık Bakanı Koca, çığ altından kurtarılan yaralıları ziyaret etti - Son Dakika

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Sağlık Bakanı Koca, çığ altından kurtarılan yaralıları ziyaret etti
6 saat önce
Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın hastaneye gelişi Sağlık Bakanı Koca'nın yaralıları ziyareti VAN - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Van'ın Bahçesaray ilçesinde yaşanan çığdan yaralı kurtarılanları tedavi gördükleri Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde...
Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 10:42 Kaynak: AA
Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın hastaneye gelişi
Sağlık Bakanı Koca'nın yaralıları ziyareti VAN - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Van'ın Bahçesaray ilçesinde yaşanan çığdan yaralı kurtarılanları tedavi gördükleri Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ziyaret etti.
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