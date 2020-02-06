Son Dakika › Güncel › Sağlık Bakanı Koca, çığ altından kurtarılan yaralıları ziyaret etti (2) - Son Dakika
Sağlık Bakanı Koca, çığ altından kurtarılan yaralıları ziyaret etti (2)
6 saat önce
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Van'ın Bahçesaray ilçesinde yaşanan çığdan yaralı kurtarılanları tedavi gördükleri Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ziyaret etti.
Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 12:48 Kaynak: AA
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Van'ın Bahçesaray ilçesinde yaşanan çığdan yaralı kurtarılanları tedavi gördükleri Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ziyaret etti.
Son Dakika Uçak kazası sonrası Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yolcu yoğunluğu yaşanıyor Trump, azil soruşturmasında tüm suçlamalardan aklandı Dışişleri Bakanlığı'ndan Avrupa Parlamentosu'na terör tepkisi: Gayriresmi faaliyeti şiddetle kınıyoruz Sabiha Gökçen'deki uçak kazasıyla ilgili uzman yorumu: Hem pilot hem kule yüzde 100 hatalı