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Sağlık Bakanı Koca: "Çin bilim insanları, Türkiye'nin sağlık sisteminin Çin'den daha güçlü olduğu...
6 saat önce
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu'nun ardından basın toplantısı düzenledi.
Haber Yayın Tarihi: 10.04.2020 08:37 Kaynak: AA
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