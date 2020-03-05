Sağlık Bakanı Koca: "Çin'de kaynak bulan bu virüs Türkiye'ye bulaşmadı." - Son Dakika
Son Dakika Sağlık Sağlık Bakanı Koca: 'Çin'de kaynak bulan bu virüs Türkiye'ye bulaşmadı.' - Son Dakika

Sağlık Bakanı Koca: "Çin'de kaynak bulan bu virüs Türkiye'ye bulaşmadı."

6 saat önce

Sağlık Bakanı Koca: "Çin'de kaynak bulan bu virüs Türkiye'ye bulaşmadı.

Sağlık Bakanı Koca:

Sağlık Bakanı Koca: "Çin'de kaynak bulan bu virüs Türkiye'ye bulaşmadı."

fahrettin koca, Türkiye, Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 03:32 Kaynak: AA
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