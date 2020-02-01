Sağlık Bakanı Koca: Çin'deki 48 kişi sağlık kontrolünden sonra uçağa alınacak - Son Dakika
Son Dakika Politika Sağlık Bakanı Koca: Çin'deki 48 kişi sağlık kontrolünden sonra uçağa alınacak - Son Dakika

Sağlık Bakanı Koca: Çin'deki 48 kişi sağlık kontrolünden sonra uçağa alınacak

6 saat önce

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs salgını dolayısıyla Çin'den Türk vatandaşlarının tahliyesine ilişkin, "Toplam 48 kişi, enfeksiyon uzmanlarımızın sağlık kontrolünden sonra uçağa alınacak.

Sağlık Bakanı Koca: Çin'deki 48 kişi sağlık kontrolünden sonra uçağa alınacak, System.String[]

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs salgını dolayısıyla Çin'den Türk vatandaşlarının tahliyesine ilişkin, "Toplam 48 kişi, enfeksiyon uzmanlarımızın sağlık kontrolünden sonra uçağa alınacak." bilgisini verdi.

Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Çin'den vatandaşlarımızı tahliye edecek olan uçağımız Vuhan havaalanına indi. Aralarında Azerbaycan, Arnavutluk ve Gürcistan vatandaşlarının da olduğu toplam 48 kişi, enfeksiyon uzmanlarımızın sağlık kontrolünden sonra uçağa alınacak." ifadelerini kullandı.

Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 01:48 Kaynak: AA
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