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Sağlık Bakanı Koca: Çin'deki Türk vatandaşlarını Türkiye'ye getirmekten yanayız
6 saat önce
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çin'de 100'den fazla kişinin hayatına mal olan ve dünyaya yayılan koronovirüs hastalığı ile ilgili açıklamada bulundu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çin'de 100'den fazla kişinin hayatına mal olan ve dünyaya yayılan koronovirüs hastalığı ile ilgili açıklamada bulundu.
Çin'deki Türk vatandaşlarına değinen Koca, "Türk vatandaşımız olarak 25 kişiye yakın olduğunu biliyoruz. Bu sayı 30-35'i bulabilir. Dışişleri ve Milli Savunma Bakanlığımızla işbirliği içerisinde buradan bir Milli Savunma Bakanlığı'nın ambulans uçağı ile getirmekten yanayız" diye konuştu.
Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 09:16
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