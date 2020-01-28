Sağlık Bakanı Koca: Çin'deki Türk vatandaşlarını Türkiye'ye getirmekten yanayız - Son Dakika
Son Dakika Dünya Sağlık Bakanı Koca: Çin'deki Türk vatandaşlarını Türkiye'ye getirmekten yanayız - Son Dakika Dünya

Sağlık Bakanı Koca: Çin'deki Türk vatandaşlarını Türkiye'ye getirmekten yanayız

6 saat önce

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çin'de 100'den fazla kişinin hayatına mal olan ve dünyaya yayılan koronovirüs hastalığı ile ilgili açıklamada bulundu.

Sağlık Bakanı Koca: Çin'deki Türk vatandaşlarını Türkiye'ye getirmekten yanayız, System.String[]

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çin'de 100'den fazla kişinin hayatına mal olan ve dünyaya yayılan koronovirüs hastalığı ile ilgili açıklamada bulundu.


Çin'deki Türk vatandaşlarına değinen Koca, "Türk vatandaşımız olarak 25 kişiye yakın olduğunu biliyoruz. Bu sayı 30-35'i bulabilir. Dışişleri ve Milli Savunma Bakanlığımızla işbirliği içerisinde buradan bir Milli Savunma Bakanlığı'nın ambulans uçağı ile getirmekten yanayız" diye konuştu.

Euronews.com'da Görüntüle

Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 09:16 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İsrail ordusu, Ortadoğu planını protesto eden Filistinlilere ateş açtı: 13 yaralı
Küba'da 7.7 büyüklüğünde deprem! Tsunami alarmı verildi Beyaz Saray'dan Türk gazetecilere ambargo! Basın toplantısına alınmadılar Terör örgütü DEAŞ, Yahudilere saldırı çağrısı yaptı!

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.01.2020 03:33:44. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Sağlık Bakanı Koca: Çin'deki Türk vatandaşlarını Türkiye'ye getirmekten yanayız - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]