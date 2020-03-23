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Sağlık Bakanı Koca: "Çin'den 50 bin hızlı tarama kiti sabah geldi, devreye girmiş oldu."
6 saat önce
Sağlık Bakanı Koca: "Çin'den 50 bin hızlı tarama kiti sabah geldi, devreye girmiş oldu.
Sağlık Bakanı Koca: "Çin'den 50 bin hızlı tarama kiti sabah geldi, devreye girmiş oldu."
Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 07:36 Kaynak: AA
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